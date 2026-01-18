Никитин: создание высокоскоростного поезда Москва - Владивосток не планируется

ВСМ эффективнее самолета на расстоянии до 1 500 км, сообщил министр транспорта РФ

Редакция сайта ТАСС

Министр транспорта РФ Андрей Никитин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется, заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Высокоскоростного поезда из Москвы во Владивосток точно не будет, поскольку ВСМ эффективнее самолета на расстоянии до 1 500 км", - сказал он.

По словам Никитина, существуют возможные маршруты между агломерациями на востоке страны. "Есть неочевидные, но возможные маршруты. Например, между агломерациями: из Хабаровска во Владивосток или Новосибирск", - отметил глава Минтранса.

Сейчас ведется реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург - по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 09:00 мск.