Минтранс ждет начала полетов иностранных авиакомпаний по России

Глава министерства Андрей Никитин сообщил, что каботаж сейчас нормативно разрешен
09:00
обновлено 09:04
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. В Министерстве транспорта ожидают начала полетов иностранных авиакомпаний на внутренних российских направлениях, сообщил глава министерства Андрей Никитин в интервью ТАСС.

"Базовая задача российских перевозчиков - внутрироссийские полеты. Но мы думаем, что иностранные компании будут совершать и полеты внутри России. Мы тоже этим занимаемся. Каботаж сейчас нормативно разрешен, поэтому ждем", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 09:00 мск. 

