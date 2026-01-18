Bild: ущерб для ФРГ от новых пошлин США может составить до €15 млрд в год

Экспорт из Германии в Соединенные Штаты может упасть на 5-10%, подсчитали экономисты

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Новые американские пошлины могут обвалить германский экспорт в Соединенные Штаты на 5-10% и привести к потерям в размере от €8 до €15 млрд в год. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на расчеты экономистов.

Издание напомнило, что германская экономика уже понесла потери из-за введенного ранее Вашингтоном тарифа в 15%. При этом США являются важнейшим торговым партнером ФРГ, которая экспортирует туда автомобили, станки, химическую и фармацевтическую продукцию. Объем германского экспорта в США составляет около €157 млрд в год.

Экономист Геррит Хайнеман отметил в интервью Bild, что новые угрозы пошлин для ФРГ весьма некстати, учитывая мрачные перспективы роста экономики Германии. "В первую очень страдает германская автомобильная промышленность, ведь экспорт ее продукции в США уже снизился почти на 14% в 2025 году", - указал эксперт.

Как объявил ранее американский президент Дональд Трамп в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой".