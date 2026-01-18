BGA: торговые отношения ФРГ с США достигли новой низшей точки

Объявление о новых пошлинах США для определенных европейских государств является гротеском, говорится в заявлении главы Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли Дирка Яндуры

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Торговые отношения Германии с Соединенными Штатами после угрозы американского президента Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины достигли новой низшей точки. Об этом говорится в заявлении главы Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA) Дирка Яндуры, опубликованном на сайте ассоциации.

"Объявление о новых пошлинах США для определенных европейских государств является гротеском", - отметил он. "США наказывают участников миссии НАТО, что, собственно говоря, немыслимо", - подчеркнул Яндура. "Это новая низшая точка в американо-германских торговых отношениях", - констатировал он.

"Мы по-прежнему поддерживаем Данию. Демократию и свободу не стереть штрафными пошлинами. Если мы позволим превратить пошлины в политическое оружие, то в конечном счете проиграют все", - подчеркнул глава BGA.

В свою очередь в Союзе германского машиностроения (VDMA) призвали Евросоюз принять ответные меры. "Европа не может позволить себя шантажировать, в том числе Соединенным Штатам", - отметил глава ассоциации Бертрам Кавлат. "Если ЕС в этом вопросе (о Гренландии - прим. ТАСС) уступит, то это лишь воодушевит американского президента выдвинуть новое сумасбродное требование и угрожать новыми пошлинами", - считает он. "Еврокомиссия должна изучить, нельзя ли применить инструмент против мер принуждения в торговой политике", - заявил Кавлат.

Глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер обратила внимание на то, что "расходы из-за этих дополнительных пошлин были бы для германской, а также европейской промышленности в и без того сложные времена огромными". Она предупредила о последствиях возможного обострения торгового конфликта с США.

Как объявил ранее Трамп в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам американского лидера, это решение вступит в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, он фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой".