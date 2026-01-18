В МО Франции назвали угрозы США из-за Гренландии формой экономической войны

Министр-делегат при ведомстве Алис Рюфо сочла подобные действия "абсурдными"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Угрозы введения Соединенными Штатами пошлин на фоне отказа европейских стран уступить Вашингтону суверенитет над Гренландией являются формой экономической войны. Такое мнение выразила в эфире телеканала France 3 министр-делегат при Министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо.

"Мы переходим в область принуждения со стороны США, то есть, по сути, желания навязать политику с помощью очень жестких экономических репрессий - это форма экономической войны", - сказала она.

Рюфо назвала подобные действия "абсурдными", отметив, что фактически США "наказывают своих союзников" за то, что сами же требуют от них - за более активное участие в обеспечении безопасности арктического региона за счет отправки военных на учения. Она также считает неуместным "противопоставление стратегических и экономических интересов" и призывает "вернуться к более рациональному подходу". Вместе с тем Рюфо подчеркнула, что Европа должна отстаивать свои интересы и "не является беспомощной ни в дипломатическом, ни в экономическом плане".

Трамп 17 января в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.