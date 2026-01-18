IOL: Минюст США добивается конфискации техники, отправленной из ЮАР в Китай

Речь, по словам издания, идет о двух тренажерах для экипажей самолетов

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 18 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США подало иск с требованием конфисковать принадлежащую компании из ЮАР военную учебную технику, партия которой была перехвачена во время транспортировки в Китай. Об этом сообщил южноафриканский новостной портал IOL, добавив, что в качестве причины конфискации в иске указана угроза национальной безопасности США.

Речь, по словам издания, идет о двух тренажерах для экипажей самолетов. Они разработаны по образцу американского морского патрульного и разведывательного самолета Boeing P-8 Poseidon. Власти США утверждают, что тренажеры были изготовлены с использованием программного обеспечения американского производства и секретных военных технологий без необходимого разрешения на экспорт. Сообщается, что техника предназначалась для того, чтобы помочь китайским военным улучшить свои возможности по отслеживанию подводных лодок и управлению разведывательными самолетами.

Отправитель груза - Южно-Африканская академия летных испытаний (TFASA). Получатель - Народно-освободительная армия Китая. TFASA отвергла обвинения в передаче опыта НАТО в области авиации или экспорте американских военных технологий в нарушении международного права, заявив, что оборудование, изъятое властями США, состояло только из несекретных учебных материалов.

Тренажеры, согласно имеющейся информации, были перехвачены в ноябре прошлого года в порту Сингапура. Их перевозили в двух контейнерах на борту китайского судна. Спецслужбы США следили за этими контейнерами на всем пути их перемещения. Задержание груза произошло на основе выданного федеральным судьей в Вашингтоне ордера на арест имущества.