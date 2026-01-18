Вучич: условия сделки по NIS предоставят Минфину США не позднее 20 января

Основными пунктами контракта являются "четкое определение прав собственности, структура будущей компании, процентное соотношение долей, доля участия каждой компании", заявил сербский президент

Президент Сербии Александар Вучич © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БЕЛГРАД, 18 января. /ТАСС/. Условия сделки по выкупу доли российских акционеров в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") будут предоставлены Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США не позднее 20 января. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич в интервью порталу Informer.

"Теперь основные пункты будущего контракта - четкое определение прав собственности, структура будущей компании, процентное соотношение долей, доля участия каждой компании, а также некоторые другие аспекты бизнес-плана - должны быть представлены OFAC не позднее 19 или 20 числа, чтобы они могли принять решение до 23 января о продлении операционной лицензии для NIS, чтобы мы могли продолжать нормально функционировать", - подчеркнул сербский президент.

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 31 декабря 2025 года NIS получила лицензию OFAC на продолжение работы до 23 января 2026 года.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).