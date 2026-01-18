Вучич: условия сделки по NIS предоставят Минфину США не позднее 20 января
БЕЛГРАД, 18 января. /ТАСС/. Условия сделки по выкупу доли российских акционеров в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") будут предоставлены Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США не позднее 20 января. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич в интервью порталу Informer.
"Теперь основные пункты будущего контракта - четкое определение прав собственности, структура будущей компании, процентное соотношение долей, доля участия каждой компании, а также некоторые другие аспекты бизнес-плана - должны быть представлены OFAC не позднее 19 или 20 числа, чтобы они могли принять решение до 23 января о продлении операционной лицензии для NIS, чтобы мы могли продолжать нормально функционировать", - подчеркнул сербский президент.
Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 31 декабря 2025 года NIS получила лицензию OFAC на продолжение работы до 23 января 2026 года.
Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).