В приложении Lamoda появится ИИ-стилист

Также пользователи смогут примерять вещи онлайн

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Онлайн-примерка и подбор образов, поиск одежды по фото и ИИ-стилист появятся в приложении одного из популярных сервисов по подбору одежды Lamoda.

О том, что такие сервисы появятся у онлайн-ретейлера, в интервью ТАСС рассказывал в начале лета CEO Lamoda Максим Гришаков.

Экосистема инструментов включит в себя ИИ-стилиста, онлайн-примерку и подбор образов, поиск по фото и онлайн-гардероб. Пока онлайн-примерка и ИИ-стилист доступны 50% пользователей, полностью они заработают с февраля. Онлайн-гардероб будет доступен весной.

Искусственный интеллект в чат-боте ИИ-стилиста "находит товары и готовые сочетания, предлагает варианты комплектов с уже выбранными вещами", - говорят в компании. Инструменты ИИ также помогут повысить ценность каждой вещи для пользователя и выстраивать свой стиль более осознанно, уверены в Lamoda.