FT: ЕС может ввести ответные пошлины против США из-за Гренландии

Речь идет о мерах в размере €93 млрд

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза рассматривают возможность введения ответных мер против США из-за Гренландии в размере €93 млрд. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

По ее данным, второй вариант ответных действий ЕС заключается в ограничении доступа к единому рынку для американских компаний. Отмечается, что эти планы разрабатываются в преддверии встреч европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

"Если это продолжится, и [Трамп] будет использовать чисто мафиозные методы, то под рукой есть ясные инструменты возмездия, - заявил изданию один из европейских дипломатов. - В то же время мы хотим публично призывать к спокойствию и дать ему возможность сделать шаг назад". По словам собеседника FT, Брюссель намерен использовать метод "кнута и пряника".

Газета подчеркнула, что большинство стран ЕС хотят урегулировать противоречия дипломатическим способом, прежде чем переходить к угрозам ответных мер.

"Нам необходимо снизить накал", - указал другой европейский дипломат.

Еще один источник издания выразил надежду на то, что вероятность ответных действий Евросоюза усилит давление на администрацию Трампа со стороны конгрессменов.

"Ситуация уже не оставляет пространства для компромиссов, поскольку мы не можем передать Гренландию, - сказал он. - Разумные американцы также знают, что он только что открыл ящик Пандоры".

Как объявил ранее Трамп в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.