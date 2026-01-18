Европарламент приостанавливает ратификацию торгового соглашения ЕС - США

Это означает, что американский лидер Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей продукции на внутренний рынок Евросоюза, объяснил глава Европейской народной партии Манфред Вебер

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) приостанавливает процедуру запланированной ратификации торгового соглашения ЕС - США в свете угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в интервью телеканалу ZDF глава ведущей фракции ЕП - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер.

"Первое решение, которое мы уже приняли минувшей ночью, заключается в том, что ратификация этого соглашения между Европой и Соединенными Штатами от лета прошлого года приостанавливается. Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС", - сказал Вебер. По его словам, приостановка ратификации является первым сигналом Вашингтону.

"Трамп минувшей ночью многое потерял", - утверждал лидер ЕНП.

26 января у европарламентариев было запланировано голосование по поводу позиции ЕП в отношении отмены пошлин на американские промышленные товары - это один из ключевых пунктов соглашения, заключенного между Брюсселем и Вашингтоном летом 2025 года. Однако, по данным газеты Politico, некоторые депутаты, разгневанные заявлениями Трампа, "не хотят, чтобы голосование состоялось, заморозив тем самым решение об отмене тарифов".

Как объявил в субботу Трамп через Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить своих военных в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой".