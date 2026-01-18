ТАСС: аэропорт Алеппо будет закрыт еще сутки

Источник в авиадиспетчерской службе отметил, что информацию о закрытии довели до сведения всех пользователей воздушного пространства Сирии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международный аэропорт города Алеппо в Сирии будет закрыт еще сутки - до конца дня 19 января. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе аэропорта.

"Аэропорт будет закрыт на прием и отправку самолетов еще сутки, ориентировочно, до 21:00 по всемирному времени 19 января (00:00 мск 20 января)", - сказал собеседник агентства, заметив, что информация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны.

Аэропорт Алеппо приостановил полеты 6 января, все рейсы перенаправляются в международный аэропорт Дамаска. Ранее предполагалось, что аэропорт может возобновить работу после полуночи по местному времени 19 января.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. Из-за этого погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. 9 января сирийская армия начала операцию по зачистке квартала Шейх-Максуд от бойцов СДС, отказавшихся добровольно покинуть город.