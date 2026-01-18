Отключения света на Украине будут продолжаться более 16 часов

В Киеве свет отключения электроэнергии будут длиться 10 часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украина переходит к графику отключения электроэнергии, при котором свет может отсутствовать более 16 часов, в Киеве свет уже отключают на 10 часов. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг "ДТЭК") Сергей Коваленко.

"Киев сейчас в режиме экстренных отключений: ориентировочно три часа со светом и 10 часов без", - написал Коваленко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Ситуация в энергосистеме изменилась, - добавил гендиректор YASNO. - Максимальные интервалы - 7 часов без света, 3,5 часа со светом - больше не актуальны. График вероятных отключений - неактуальный. <...> Отключения могут продолжаться более 16 часов. Это текущая реальность".

В энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения света. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением.