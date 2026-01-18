Bi.Zone: против России действуют более 100 различных хакерских "кластеров"

Половина из них в 2025 году была активна, сообщил глава управления предупреждения внешних киберугроз компании Олег Скулкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более ста так называемых "кластеров" хакеров сейчас действуют против России, половина из них в 2025 году была активна. Такими данными поделился в интервью ТАСС глава управления предупреждения внешних киберугроз компании Bi.Zone Олег Скулкин.

Он пояснил, что термин "кластер" используется вместо "группировки" из-за того, что в компании смотрят на технические особенности кибератак. "Называем "кластерами" тех, кто реализует действительно целевые атаки, а не рассылает какое-нибудь вредоносное ПО миллионами копий всем подряд, ничего вслед за этим не предпринимая", - сказал Скулкин.

"По нашим данным, на Россию сейчас нацелено более 100 "кластеров". Они не все активны, в этом году активность проявляли порядка 45-50. Они могут исчезать, а через какое-то время снова появляться. Были случаи, когда "кластеры" возвращались через 2-3 года. Новые "кластеры" появляются тоже", - поделился он, добавив, что активность "кластеров" определяется по присущему им вредоносному ПО и так далее.

По словам специалиста, встречаются и именно группировки, которые "исчезают буквально сразу после реализации успешной атаки и получения выкупа [за расшифровку данных]". "Через какое-то время деньги у них, видимо, заканчиваются, и они снова активизируются", - считает он.

