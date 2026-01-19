Microsoft зарегистрировала более 20 товарных знаков в первые дни 2026 года

Среди них названия сервисов компании и популярных игр, в частности Halo, The Outer Worlds, Wolfenstein, Quake, Minecraft и ее разработчика, а также консолей XBOX

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Компания Microsoft и ее дочерние компании, покинувшие российский рынок и приостановившие продажи товаров и предоставление услуг в России, в первые дни 2026 года зарегистрировали еще 22 прошлогодние заявки. Среди них названия сервисов компании и популярных игр, в частности Halo, The Outer Worlds, Wolfenstein, Quake, Minecraft и ее разработчика, а также консолей XBOX, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы от Microsoft, Activision Publishing (бренды Call Of Duty, Warcraft) и ZeniMax Media (Fallout, The Elder Scrolls) в октябре 2025 года из США, а зарегистрированы только 5-6 января текущего года. Дата истечения срока действия исключительного права - 3 октября 2035 года.

Как следует из данных Роспатента, с которыми ознакомился ТАСС, зарегистрированы товарные знаки компьютерной игры Minecraft и ее разработчика Mojang Studios, названия игр Halo, Wasteland, World of WarCraft, Wolfenstein, Starfield, Quake, Gears of War, Sea of Thieves, The Outer Worlds, а также бренд игровых консолей XBOX, разработанных и выпускаемых компанией, и товарный знак от ZeniMax Media с изображением Волт-Боя - маскота компании Волт-Тек из серии видеоигр Fallout.

Кроме того, Microsoft зарегистрировала названия для своих продуктов, а именно - интегрированной среды разработки Visual Studio, линейки гибридных планшетных компьютеров от Microsoft Surface, цифровой записной книжки One Note, облачного хранилища One Drive, комплексного набора средств защиты от киберугроз Microsoft Defender, платформы Share Point, платформы для создания пользовательских бизнес-приложений Power Apps, набора бизнес-приложений на базе искусственного интеллекта Microsoft Dynamics, а также почтового сервиса Outlook.

Большинство товарных знаков регистрируются по двум классам (№09 и 42) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в них входит компьютерное программное обеспечение. Несколько заявок также регистрируются по классам №35 и 41 - управление онлайн-площадками для продавцов товаров и услуг и развлекательные услуги, а именно предоставление компьютерных онлайн-игр.

Таким образом, за начало 2026 года компания суммарно зарегистрировала 23 заявки, учитывая товарный знак Magentic, зарегистрированный ранее. По подсчетам ТАСС, за март - октябрь 2025 года всего от Microsoft, без учета дочек, было подано 27 заявок. Кроме того, в 2025 году были зарегистрированы 3 заявки за 2024 год, две из которых Hackbox, Minecraft Shape Your World и одно изображение.