"Ъ": банки могли заблокировать до 3 млн карт и счетов физлиц с начала года

Это связано с расширением критериев подозрительных операций, сообщила газета

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Количество временных блокировок карт и счетов физических лиц в рамках борьбы с мошенничеством в первые недели 2026 года могло вырасти до 2-3 млн после расширения с 1 января критериев подозрительных операций по 161-ФЗ. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертные оценки.

Закон 161-ФЗ "О национальной платежной системе" устанавливает требования к противодействию переводам без добровольного согласия клиента. С 1 января вступил в силу приказ Банка России, расширивший перечень признаков подозрительных операций в рамках этого акта вдвое - до 12 критериев.

По оценке российского холдинга "Информзащита", за первые две недели января под временные блокировки могли попасть 2-3 млн обычных клиентов, что составляет 1-2% от всех активных клиентов банков. Как пишет издание, до этого в среднем в месяц блокировалось около 330 тыс. переводов. В ЦБ такую статистику отказались раскрыть "Коммерсанту".

Банк России сообщили газете, что постоянно анализируют эффективность действующих требований и при необходимости вносят изменения в нормативные документы. "Так, изменили механизм реабилитации продавцов криптовалюты, которые оказались вовлечены в мошеннические схемы и в результате попали в базу данных Банка России о мошеннических операциях", - отметили в регуляторе.