"Ведомости": в 2025 году верфи передали заказчикам 129 гражданских судов

Как отметили в Минпромторге, отрасль сохраняет стабильный темп строительства, обеспечивая поэтапное обновление действующего флота

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские верфи в 2025 году передали заказчикам 129 гражданских судов, что примерно соответствует уровню 2024 года, когда было сдано 131 судно. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя Минпромторга и предварительные данные предприятий.

В министерстве подчеркнули, что отрасль сохраняет стабильный темп строительства гражданских судов, обеспечивая поэтапное обновление действующего флота.

Как уточнил представитель ведомства, в 2025 году заказчики получили пассажирские, грузовые, рыбопромысловые суда, а также суда технического флота. Окончательные итоги работы отрасли подведут в первом квартале 2026 года.