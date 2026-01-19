Bi.Zone: хакеры пытались заставить ИИ выполнить до 90% процесса кибератаки

Глава управления предупреждения внешних киберугроз компании Олег Скулкин отметил, что пока эти технологии не такие "креативные", а их след легко выявить

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Искусственный интеллект уже встречался в кибератаках, где он выполнял почти всю работу, и все же пока что эти технологии не такие "креативные", и их след легко выявить, сообщил в интервью ТАСС глава управления предупреждения внешних киберугроз компании Bi.Zone Олег Скулкин.

Случаи использования ИИ действительно есть, добавил он. "Но речь именно о том, чтобы компенсировать пробелы в знаниях, а не о том, чтобы сделать что-то революционное, обойти современные средства защиты и так далее. Те ИИ-модели, которые известны на сегодняшний день, могут автоматизировать атаку, могут ускорить ее, но улучшить результативность - нет", - пояснил Скулкин.

Были и случаи, когда ИИ делал 80-90% "хакерской работы", "но методы и инструменты, которые использовала модель, довольно легко выявлялись". "Искусственный интеллект - по крайней мере, пока что - принимает не такие креативные решения, как человек, разбирающийся в кибератаках. А значит, и быстрее "спалится", - полагает эксперт.

ИИ "сработает", только если киберзащиты в атакуемой компании вообще нет, однако наличие защиты, ее современных инструментов не даст ИИ возможности повысить шанс на успешную кибератаку, заключил представитель Bi.Zone.

