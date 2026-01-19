"Калашников": третье поколение АК-12 появилось благодаря боевому опыту

Генеральный директор концерна Алан Лушников рассказал, что конструкторы ездили на полигоны и в действующие части в зоне СВО

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Третье поколение автоматов АК-12 появилось в результате анализа применения предыдущих его серий в боевых условиях. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Калашникова", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"Могу привести пример модернизации нашего основного автомата АК-12. В настоящее время концерн ведет серийное изготовление уже третьего поколения этого изделия. Так называемый автомат АК-12 в модификации 2023 года был защищен всеми необходимыми видами испытаний в 2023 году. Он появился полностью по результатам опыта боевого применения предыдущих двух версий - 2018 и 2021 годов", - сказал Лушников.

Он отметил, что модернизации предшествовала большая работа: конструкторы ездили на полигоны и в действующие части в зоне СВО, разговаривали с военнослужащими, собирали обратную связь.

"Это непростая работа: вся собранная информация должна быть систематизирована, все изменения необходимо внести в конструкторскую документацию и согласовать с заказчиком. Так что, это не очень быстрые процессы, но справедливости ради надо сказать, что бюрократические проволочки стали решаться намного быстрее, чем раньше, - заключил Лушников.

