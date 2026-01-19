НБКИ: количество выданных потребкредитов в РФ в декабре снизилось почти на 6%

Самое заметное снижение по сравнению с ноябрем зафиксировано в Хабаровском, Приморском и Алтайском краях, отметили в Национальном бюро кредитных историй

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. В декабре 2025 года в России было выдано 1,54 млн потребительских кредитов, что на 5,7% меньше, чем в ноябре (1,63 млн), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

При этом в годовом выражении показатель вырос на 26,9% (в декабре 2024 года было выдано 1,21 млн потребкредитов). В НБКИ пояснили, что такая динамика связана с тем, что конец 2024 года пришелся на пик падения розничного кредитования, включая кредиты наличными.

Наибольшее число потребкредитов среди 30 регионов - лидеров розничного кредитования в декабре 2025 года было выдано в Москве (97,7 тыс.), Московской области (90,4 тыс.), Краснодарском крае (67 тыс.), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (55,4 тыс.), а также в Свердловской области (52,2 тыс.).

Самое заметное снижение выдачи потребкредитов по сравнению с ноябрем зафиксировано в Хабаровском (-12,5%), Приморском (-8,5%) и Алтайском (-8,5%) краях, а также в Москве (-8%) и Красноярском крае (-7,9%).

"Выдача потребкредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов. Таким образом, кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.