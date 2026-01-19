Ростех представит новые многоцелевые БПЛА Lightning на выставке в Абу-Даби

Госкорпорация продемонстрирует три модели аппаратов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ростех покажет новейшую линейку гражданских многоцелевых беспилотников Lightning на Международной выставке беспилотных систем UMEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах. Аппараты отличаются универсальностью и могут применяться для решения различных задач - от экспресс-разведки и доставки грузов до поддержки поисково-спасательных операций и охраны границ, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В линейке представлены три модели аппаратов - Lightning 2, Lightning P и Lightning R. Беспилотник Lightning 2 предназначен для доставки малых грузов и медицинских препаратов, оценки обстановки в чрезвычайных ситуациях, а также для практического обучения операторов. Дрон способен переносить груз весом до 6 кг, при этом его дальность достигает почти 50 км", - сообщили в Ростехе.

В пресс-службе пояснили, что система Lightning P предназначена для мониторинга, контроля и обследования местности. Аппарат обладает максимальной скоростью полета из всей линейки - до 270 км/ч. Комплекс Lightning R создан для многоцелевого мониторинга днем и ночью в различных климатических условиях. Он оснащен видеокамерой с 30-кратным гибридным зумом на гироскопическом подвесе, что позволяет вести качественное наблюдение при маневрировании.

"Особенности конструкции новой линейки дронов Lightning госкорпорации "Ростех" позволяют обеспечить их простоту и массовость производства при невысокой стоимости. Универсальность комплексов позволяет быстро и эффективно модернизировать их под конкретные задачи и условия применения. Мы ожидаем высокий интерес к этим аппаратам со стороны потенциальных заказчиков. Например, в странах Ближневосточного региона беспилотники Lightning могут эффективно применяться для мониторинга и защиты объектов нефтяной и газодобывающей промышленности, охраны границ и контроля ликвидации последствий чрезвычайных происшествий", - добавили в госкорпорации.

Международная выставка беспилотных систем UMEX 2026 пройдет в Абу-Даби с 20 по 22 января. Площадка объединит глобальных лидеров в области разработки и применения беспилотных и автономных технологий.