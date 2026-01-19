"Калашников": боеприпасы "Куб" уверенно вошли в состав вооружения ВС РФ

Гендиректор концерна Алан Лушников отметил, что заказ на отгрузку барражирующих боеприпасов завершили досрочно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Барражирующие боеприпасы "Куб" были успешно интегрированы в систему вооружения российских войск. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор концерна "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"Мы полностью и досрочно завершили отгрузки всех изделий (боеприпасов "Куб" - прим. ТАСС) в адрес заказчика в конце октября. Это учитывая существенный, действительно серьезный рост объемов госзаказа по этой линейке на прошлый год. <…> Наши "Кубы" уверенно вошли в состав вооружения Минобороны и заняли свою нишу среди номенклатуры других производителей. Фактически за три года разработаны и запущены в производство целые линейки, семейства этих изделий", - сказал он.

В начале декабря концерн сообщал о заключении крупных контрактов на производство и поставку заказчику управляемых барражирующих боеприпасов "Куб-2" и управляемых боеприпасов "Куб-10".

"Куб-2" выпускаются с разными по массе боевыми частями. Так, боеприпас малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной военной техники противника, "Куб-2" среднего класса - для нанесения ударов по личному составу противника, стартовым позициям комплексов с беспилотниками, площадкам базирования вертолетов, а также небронированной и легкобронированной военной технике.

"Куб-10" предназначен для поражения небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения, частей и подразделений боевого и тылового обеспечений, полевых складов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, стартовых позиций комплексов с БПЛА, самолетов вне укрытий на аэродромах базирования.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.