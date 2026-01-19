Текслер: специализации регионов РФ станут более выраженными в течение 25 лет

Как отметил губернатор Челябинской области, высококвалифицированный труд человека сосредоточится на творческих, управленческих и исследовательских задачах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Экономические специализации регионов России в перспективе 25 лет станут более выраженными, каждый регион займет свою нишу в общероссийском разделении труда. Такое мнение в своей колонке на сайте ТАСС высказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Читайте также Формула будущего России, или Основы мощи регионов и центра через 25 лет

"Уже сейчас Россия далеко не сырьевая экономика, как любят писать в зарубежных учебниках, а через 25 лет это будет настоящий оплот знаний, технологий и интеллекта. <…> Каждый субъект федерации займет свою мощную, конкурентоспособную и стратегически важную нишу в общероссийском разделении труда в рамках комплексной системы глубокой производственной и межрегиональной кооперации. Одни регионы закономерно станут центрами передового машиностроения, робототехники и фармацевтики, другие - аграрными лидерами, использующими свои уникальные климатические преимущества для поставок экологически чистых продуктов питания по всему миру, третьи - всероссийскими хабами логистики, центрами туризма и цифровых услуг. И все вместе они будут дополнять друг друга", - написал он.

Говоря о Челябинской области, Текслер отметил, что региону предстоит последовательное укрепление "статуса индустриального сердца России, но уже в принципиально новом технологическом укладе". "Мы будем производить не просто металл и машины, а создавать сложнейшие, наукоемкие инженерные продукты и конечные решения", - отметил он.

При этом председатель комиссии Госсовета считает, что в перспективе 25 лет высококвалифицированный труд человека сосредоточится на творческих, управленческих и исследовательских задачах, а рутинные, монотонные и физически сложные операции лягут на плечи роботизированных комплексов.