Текслер: централизация управления бюджетными потоками в России оправдана

По словам председателя комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", в течение следующих 25 лет "страна должна стать значительно богаче в целом"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Высокая степень централизации управления бюджетными потоками в России сегодня оправдана, так как диктуется необходимостью концентрировать ресурсы на таких ключевых задачах как обеспечение безопасности и суверенитета. Но в перспективе 25 лет доля трансфертов, получаемых регионами и муниципалитетами, должна вырасти, такое мнение в своей колонке на сайте ТАСС высказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Я закономерно подхожу к ключевому и тонкому вопросу о будущем бюджетного федерализма. В текущем периоде абсолютно оправдана и актуальна высокая степень централизации в управлении бюджетными потоками. Это диктуется самой логикой времени, необходимостью концентрации ресурсов на ключевых, общегосударственных задачах обеспечения безопасности и суверенитета. Это правильный и необходимый этап", - написал он.

При этом Текслер отмечает, что в течение следующих 25 лет "страна должна стать значительно богаче в целом".

"И это позволит со временем увеличить долю региональных и местных бюджетов в общем "налоговом пироге", что реально даст дополнительные возможности для развития на местах. Тогда и федеральный центр будет решать масштабные общенациональные задачи за счет растущего общего бюджета, и регионы с муниципалитетами получат в свое распоряжение существенно большие финансовые ресурсы", - отмечает председатель комиссии Госсовета.

Главным источником этого перспективного роста, по мнению Текслера, является технологическое лидерство. Поэтому России необходимо стать страной-поставщиком технологий.

"Завоевание технологического суверенитета - это и есть базис для подлинного бюджетного федерализма будущего, где и федерация, и регионы будут финансово сильны. В этой связи сегодня наша задача на местах - создавать такие условия, при которых бизнес, активно инвестирующий в модернизацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и создающий новые высокотехнологичные рабочие места, мог бы компенсировать часть фискальной нагрузки через адресные инструменты (например, инвестиционный налоговый вычет). Именно так, через концентрацию на технологическом прорыве, нужно идти к экономическому росту, а через экономический рост - к подлинной финансовой мощи и сбалансированности всех уровней власти", - поясняет он.