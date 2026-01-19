Эксперт Тельнова: работающий на ООПТ бизнес должен нести обязательства

Это необходимо для получения высокого уровня инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, эксперт института экологии НИУ ВШЭ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Наложение инвестиционных обязательств на бизнес, работающий на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), необходимо для создания на перспективных туристических объектах в границах ООПТ высококачественной инфраструктуры. Такое мнение ТАСС высказала эксперт института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

"Для митигации экологических рисков и нивелирования последствий необходимо проводить стратегическую экологическую оценку для каждой конкретной территории, заказчиком которой должны выступать органы власти, а не заинтересованные предприниматели. Она должна проводиться компетентными организациями, быть простой, прозрачной и понятной. Чтобы для бизнеса было абсолютно однозначно прояснено, что на территории разрешено, на что наложены ограничения. <...> Более того, на бизнес в охраняемых территориях необходимо накладывать инвестиционные обязательства, чтобы в перспективных объектах туризма получить высокий уровень инфраструктуры", - сказала она.

Тельнова отметила, что для коммерции и организаций, которые проводят экологическую оценку, важно понимание объемов и неотвратимости ответственности. По ее словам, нужно строить бизнес-план, опираясь на экологическую оценку территории, а не наоборот.

"Если забота об окружающей среде будет первостепенна, но не радикальна, экологическая оценка прозрачна и понятна для предпринимателей, то это исключит возможность размывания смыслов и манипуляций с формулировками, сократит коррупционную емкость. А вкупе с инвестиционным уровнем сформирует высокий природосберегающий стандарт туристической отрасли", - подчеркнула она.

По словам Тельновой, показательным примером можно считать парк "Крылатские холмы" в Москве. "Проект масштабной реконструкции, с одной стороны, учел историческое спортивное наследие, а с другой - разработал комплекс мер, направленных на сохранение и устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения", - пояснила она.