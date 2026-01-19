"Рособоронэкспорт": спрос на дроны-камикадзе к 2030 году вырастет на 400%

В компании прогнозируют увеличение спроса на 120% на беспилотники к концу десятилетия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спрос на беспилотники к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы - на 400%. Такой прогноз сделал генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев в преддверии международной выставки по беспилотным системам и тренажерам UMEX 2026, которая пройдет в Абу-Даби.

"Рособоронэкспорт начинает маркетинговую кампанию 2026 года с выставки UMEX 2026, посвященной беспилотным технологиям - одному из наиболее быстро растущих сегментов мирового рынка вооружений. В нем активно работают российские компании-разработчики, в том числе входящие в контур госкорпорации "Ростех". В линейку предлагаемых ими беспилотных решений входят аппараты различного класса и назначения. По нашим прогнозам, спрос на БПЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы - на 400%", - сказал Михеев, слова которого приводят в пресс-службе компании.