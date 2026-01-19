"Газпромбанк автолизинг": доля новых китайских машин в РФ опустится ниже 40%

По итогам первого квартала 2026 года ежемесячные продажи авто из КНР едва превысят 35 тыс. единиц, говорится в исследовании компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Доля новых китайских автомобилей на российском рынке может опуститься ниже 40% по итогам первого квартала 2026 года. Такой прогноз содержится в исследовании "Газпромбанк автолизинга", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"С учетом значительного роста продаж машин, собранных из китайских комплектующих, но формально российских (Tenet) и белорусских (Belgee) марок, можно ожидать, что уже по итогам I квартала 2026 года доля автомобилей из Поднебесной в нашей стране опустится ниже 40%, а ежемесячные продажи "китайцев" в этот период едва ли превысят 35 тыс. машин", - сказано в исследовании.

Эксперты отмечают, что в 2025 году продажи китайских брендов сократились на 26%, до 672,4 тыс. единиц, а их доля упала с 58% до 51%. В декабре она составила лишь 42%. Единственным брендом, реализовавшим более 100 тыс. машин, стал Haval (173,4 тыс. ед.). В 2024 году таких брендов было пять.