В России будут использовать только отечественные спутники в рыбопромышленности

С 1 января 2026 года в этой отрасли в РФ перестанут применять британские спутниковые станции "Инмарсат" на судах в качестве технических средств контроля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Рыбопромышленная отрасль России с 1 января 2026 года перешла на исключительно отечественные орбитальные группировки для передачи данных о местоположении рыбопромысловых судов. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос).

Отраслевые предприятия будут использовать российские орбитальные группировки "Гонец", "Ямал" и "Экспресс" в целях передачи данных о местоположении судна в отраслевую систему мониторинга Росрыболовства, уточнили в пресс-службе компании. Согласно приказу Минсельхоза, с 1 января 2026 года в России прекращается применение британских спутниковых станций "Инмарсат" на судах в качестве технических средств контроля (ТСК). Новый порядок оснащения ТСК будет применяться к суднам валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью главного двигателя более 55 кВт.

По словам начальника ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" (входит в Росрыболовство) Александра Михайлова, в декабре 2025 года организация оценила сравнительную надежность российской спутниковой системы "Гонец" и британской "Инмарсат" в передаче данных в отраслевую систему мониторинга Росрыболовства. По полученным результатам, в 2025 году стабильность работы станций "Гонец" на рыбопромысловых судах превысила более чем в два раза аналогичные показатели судового оборудования "Инмарсат". "По сравнению с зарубежной спутниковой сетью, использование системы "Гонец" также существенно экономит средства судовладельцев на передачу связного трафика", - подчеркнул он.

Импортозамещение спутниковых группировок в рыбопромышленной отрасли позволит минимизировать риски отключений судов от зарубежных спутников, а также внесет значительный вклад в технологический суверенитет России, заключили в "Гонце".