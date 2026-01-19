"Честный знак", РВБ и Ozon усилят контроль за товарами на маркетплейсах

Дорожная карта позволит выявлять потенциальные нарушения еще до поставки и начала продаж

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий, объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ), а также Ozon подписали дорожную карту, которая направлена на поэтапный переход к профилактической системе контроля за оборотом маркируемых товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ozon.

"Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак"), РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ) и компания Ozon подписали дорожную карту. Документ направлен на поэтапный переход к профилактической системе контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Работа начнется до вступления в силу закона о платформенной экономике. Достигнутые договоренности должны найти отражение в подзаконных актах", - говорится в сообщении.

Отдельный фокус дорожной карты на автоматизации проверок по индикаторам риска системы маркировки и расширении обмена аналитикой. Это позволит выявлять потенциальные нарушения еще до поставки и начала продаж. Компании будут проверять документы о происхождении и качестве маркированных товаров на этапе создания карточек - до их публикации на маркетплейсах. Товары появятся на витринах только после успешной проверки, а в случае отсутствия маркировки карточки товаров будут заблокированы, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, дорожная карта предусматривает совместную работу по выявлению на платформах продукции псевдороссийских производителей - компаний-фантомов, заявляющих о российском происхождении, но при этом не имеющих на территории страны фактического производства. Если нарушения подтверждаются, продажи таких товаров будут ограничены маркетплейсами, рассказали в пресс-службе.

По словам представителей Ozon, компании планируют плавный переход на новую систему - чтобы продавцы и производители продукции с маркировкой могли адаптировать свои бизнес-процессы под новые правила.