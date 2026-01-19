ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Минтранс прогнозирует рост ж/д перевозок в Китай

Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил хорошую динамику в этом вопросе
06:11

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ прогнозирует рост железнодорожных перевозок в Китай. Об этом заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Я думаю, что ж/д перевозки будут расти, динамика хорошая", - сказал он.

Кроме того, на данном этапе в Минтрансе отмечают рост ж/ д перевозок. С 2024 года курсируют поезда из Суйфэньхэ в Гродеково. "За 11 месяцев по железной дороге перевезено 34 тыс. человек", - отметил Никитин. 

