Минтранс прогнозирует рост ж/д перевозок в Китай

Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил хорошую динамику в этом вопросе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ прогнозирует рост железнодорожных перевозок в Китай. Об этом заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Я думаю, что ж/д перевозки будут расти, динамика хорошая", - сказал он.

Кроме того, на данном этапе в Минтрансе отмечают рост ж/ д перевозок. С 2024 года курсируют поезда из Суйфэньхэ в Гродеково. "За 11 месяцев по железной дороге перевезено 34 тыс. человек", - отметил Никитин.