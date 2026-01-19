Никитин: мощность портов Северо-Запада в 2026 году вырастет на 15,5 млн тонн

На азово-черноморском направлении увеличение мощности портов составит 6,4 млн тонн благодаря реконструкции акватории и двух причалов порта Туапсе, сообщил министр транспорта РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ прогнозирует рост мощности портов Северо-Запада в 2026 году на 15,5 млн тонн, востока - на 13 млн тонн. Об этом заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"В 2026 году планируем нарастить мощность портов Северо-Запада на 15,5 млн тонн", - сказал он. Рост прогнозируют за счет ввода терминала по перевалке удобрений в Усть-Луге "Еврохима", терминала "Усть-Луга" компании "Новотранс актив" и Высоцкого зернового терминала.

"Прирост на востоке ждем в 13,2 млн тонн", - сказал он. В 2026 году введут контейнерный терминал во Владивостоке и угольный терминал "Порт Эльга".

По словам Никитина, на азово-черноморском направлении увеличение мощности портов составит 6,4 млн тонн благодаря реконструкции акватории и двух причалов порта Туапсе.

"Также в 2026 году ждем ввода перевалочного комплекса аммиака и удобрений "Тольяттиазота", - отметил министр.