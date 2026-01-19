Директор ФБР сообщил о сокращении расходов бюро на $1,5 млрд за год

Кэш Пател отметил, что в ФБР, в частности, стали закупать более дешевые автомобили и отменили строительство новой штаб-квартиры

Директор ФБР Кэш Пател

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США за последний год смогло сократить свои расходы на $1,5 млрд в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом кампании по оптимизации бюджета и сокращению долговой нагрузки. Об этом заявил директор ФБР Кэш Пател.

"В общей сложности на данный момент мы сэкономили $316 млн по бюджетным тратам напрямую, а еще $1,2 млрд за счет сокращения расходов по государственным контрактам. И мы планируем увеличить эту цифру", - написал Пател в X.

Он отметил, что за прошедший год ФБР закрыло подразделения и структуры, которые дублировали функции других служб внутри бюро, стало закупать более дешевые автомобили, отменило строительство новой штаб-квартиры, сократило расходы на связь и направило на оперативную работу 1,5 тыс. сотрудников из центрального аппарата.

Пател отметил, что часть сэкономленных средств будет направлена на расширение оперативной деятельности ФБР и совершенствование расследования преступлений.

Вступивший в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года Дональд Трамп инициировал массовые сокращения в ряде ведомств. В этой работе активно участвовал Илон Маск, который ранее курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), направленную на сокращение раздутого госаппарата и борьбу с бюрократией.