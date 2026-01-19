Стоимость фьючерса на серебро растет более чем на 5%

Цена на драгметалл составляла $93,2 за тройскую унцию

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) демонстрирует рост более чем на 5%, следует из данных торговой площадки.

По данным на 8:55 мск, цена на драгметалл составляла $93,2 за тройскую унцию (+5,3%).

Исторический максимум на серебро был установлен ночью 19 января 2026 года. Тогда цена на драгметалл превысила отметку в $94 за тройскую унцию.