Почти 350 тыс. россиян с начала года подали заявления на самозапреты по кредитам

За этот же период поступило 55 тыс. заявлений на снятие ранее установленного запрета, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россияне за первые две недели января 2026 года направили 349 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты. За этот же период поступило 55 тыс. заявлений на снятие ранее установленного запрета, свидетельствуют данные проведенного Объединенным кредитным бюро (ОКБ) исследования (есть в распоряжении ТАСС).

"За первые две недели 2026 года россияне направили на постановку самозапрета на кредиты 349 тыс. заявлений и 55 тыс. заявлений на его снятие", - говорится в тексте исследования.

В период праздников ежедневно фиксировалось в среднем по 20 тыс. заявлений на постановку самозапрета, а в первые рабочие дни января этот показатель вырос до 42 тыс. Для сравнения - в декабре 2025 года ежедневно поступало около 46 тыс. таких заявок. Чаще всего сервисом в первой половине января пользовались граждане в возрасте 35-45 лет.

Абсолютное большинство заявок (91,8%) было подано на полный самозапрет на кредиты. Лидером по количеству обращений стала Москва, где было подано 24,5 тыс. заявлений на установку ограничения.

В общей сложности россияне направили на постановку самозапрета на кредиты 20,4 млн заявлений и 1,7 млн заявлений на его снятие.

"На сегодняшний день сервисом уже воспользовались более 20 млн россиян. Даже в новогодние праздники к функционалу самозапрета обращались ежедневно более двух десятков тысяч граждан самых разных возрастных групп, что, безусловно, говорит о высочайшей актуальности данной услуги и, что немаловажно, ее доступности", - сказал директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.