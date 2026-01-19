В аэропорту Екатеринбурга рост пассажиропотока составил 4% в 2025 году

Поток на международных направлениях вырос на 16%, до 2,6 млн пассажиров

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Екатеринбургский аэропорт Кольцово за 2025 год обслужил свыше 8 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за 2024 год, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Международный аэропорт Кольцово в 2025 году обслужил около 8 млн 385 тыс. пассажиров. Это на 4% больше, чем за предыдущий год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиропоток на внутренних рейсах остается на уровне показателей 2024 года и составил порядка 5,8 млн человек. Поток на международных направлениях вырос на 16%, до 2,6 млн пассажиров. Грузооборот аэропорта Екатеринбурга превысил по итогам года 13,7 тыс. тонн, что практически соответствует показателям 2024 года и на 13% превышает уровень 2023 года.

В 2025 рейсы в Кольцово и из него начали выполнять три зарубежные авиакомпании: армянская Flyone Armenia и египетские Red Sea Airlines и Sky Vision Airlines. Кроме того, в прошлом году завершена масштабная модернизация терминала международных вылетов и открыт обновленный пункт пропуска через госграницу с автоматизированной системой паспортного контроля "Сапсан". Также завершили модернизацию светосигнального оборудования, что позволило обслуживать авиарейсы в более сложных метеоусловиях, переоснастили систему резервного электроснабжения аэропорта и обновили парк аэродромной техники.