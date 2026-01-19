Производство водки в РФ в 2025 году снизилось на 4,2%

Выпуск виноградных вин увеличился на 13,6%

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Производство водки в России по итогам 2025 года уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 4,2%, до 79,321 млн декалитров (дал), коньяка - на 13,3%, до 8,374 млн дал. В то же время выпуск виноградных вин увеличился на 13,6%, до 36,981 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом производство алкогольной продукции в прошлом году (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилось на 5,3%, до 178,257 млн дал, в том числе спиртных напитков крепостью выше 9% - на 2,8%, до 117,589 млн дал. Вместе с тем производство ликеро-водочных изделий увеличилось на 8,1%, до 19,608 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции снизился на 85,1%, до 1,465 млн дал.

Также сообщается, что производство игристых вин в 2025 году возросло на 7,7%, до 18,966 млн дал, ликерных вин - на 12,7%, до 1,268 млн дал.

При этом выпуск виноградосодержащих напитков без этилового спирта уменьшился на 70,5%, до 59 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 45,9%, до 25,5 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - на 67,5%, до 1,904 млн дал.