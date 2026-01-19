Европа отобрала из хранилищ более 36 млрд куб. м газа

Общий объем топлива в подземных хранилищах составляет 55,7 млрд куб. м

© Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Нетто-отбор (чистая разница между объемом отбора и закачки) из подземных хранилищ (ПХГ) Европы газа с начала отопительного сезона превысил 36 млрд куб. м, а ПХГ опустели почти наполовину. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор из ПХГ 19 января составил порядка 582 млн куб. м. Суммарный же показатель изъятий из хранилищ с начала месяца потерял рекордный темп и на текущий момент является лишь третьим максимальным для января. Общий объем топлива в ПХГ на текущий момент составляет лишь 55,7 млрд куб. м.

Погода в Европе в ходе текущей недели ожидается неравномерной. Первая половина семидневки прогнозируется относительно теплой, но уже к выходным в регион придет новое серьезное похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре 2025 года в среднем составила 20%, в январе 2026 года - 19%. Средняя цена закупки газа в Европе в январе составляет $365 за 1 тыс. куб. м против $334 в декабре на фоне похолодания. Котировки находятся на максимуме за полгода.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 50,36% (на 14,84 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 61,7% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 40,5 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) достиг 36 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 97-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 7% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Запасы газа в ПХГ Германии, которая является лидером в Европе по объему мощностей хранения, опустились до 42,8%. Остальные страны - лидеры по объему мощностей хранения газа также активно расходуют накопленное топливо. ПХГ Франции наполнены на 42,4%, Австрии - на 53,8%, Италии - на 64,9%, Нидерландов - на 36,2%.

Хранилища Словакии заполнены на 50,5%, Венгрии - на 51,1%, Чехии - на 57,3%, Румынии - на 60,6%, Болгарии - на 62%, Бельгии - на 41,6%, Дании - на 42,7%, Латвии - на 38,3%, Хорватии - на 28,5%.