Отказ новосибирской прокуратуре в иске к фирме и Минпромторгу отменили

Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Седьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции отказать прокуратуре Новосибирской области в иске к компании "Росэкспресс" и Минпромторгу региона. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее начальника управления и начальника отдела Минпромторга региона обвинили в предоставлении конфиденциальных сведений о планируемых закупках, условиях госконтрактов, их цене и сроках, а затем арестовали. Впоследствии был задержан глава Минпромторга Андрей Гончаров, фигурантами являются также директор "Росэкспресса" Дмитрий Смирнов и учредитель той же фирмы Дмитрий Коляда. Прокуратура подала иск к сторонам, попросив суд признать госконтракты недействительными.

"Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт", - говорится в карточке дела. В опубликованном документе уточняется, что дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, других подробностей не приводится.

Прокуратура подала иск в марте прошлого года. В апреле арбитражный суд принял обеспечительные меры в рамках иска, наложив арест на имущество компании "Росэкспресс". Компания активно оказывала поддержку СВО, в октябре она и Минпромторг закупили мотоциклы высокой проходимости для отправки в зону спецоперации. Третьими лицами в разбирательстве также выступают управление антимонопольной службы региона и бывшие сотрудники Минпромторга.

В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что уголовное дело работников Минпромторга и представителей московской фирмы связано с закупками для бойцов на передовой - амуниции, предметов вооружения и продуктов питания.