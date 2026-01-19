Общее количество поездок пользователей Whoosh за 2025 год снизилось на 7%

Услугами кикшерингового сервиса воспользовались 138,8 млн раз

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Общее количество поездок пользователей кикшерингового сервиса Whoosh за 2025 год снизилось на 7%, по сравнению с 2024 годом, и составило 138,8 млн. Об этом говорится в операционных результатах сервиса по итогам года.

"Общее количество поездок за полный 2025 год составило 138,8 млн, что на 7% ниже по сравнению с прошлым годом", - сказано в результатах.

В компании объясняют, что снижение преимущественно связано с внешними факторами, среди которых ухудшившиеся погодные условия и ограничения технологического характера, такие как отключение или замедление интернета, работа средств радиоэлектронной борьбы, влияющая на геолокацию во многих городах России. Во втором полугодии негативная динамика спроса существенно замедлилась по сравнению с первым полугодием 2025 года, уточнили в Whoosh.

Согласно отчетности, компания нарастила на 17% парк средств индивидуальной мобильности в 2025 году, до порядка 250 тыс. единиц. Количество зарегистрированных аккаунтов сервиса Whoosh на конец 2025 года достигло 33,7 млн, что на 22% больше аналогичного показателя на конец 2024 года. На конец 2025 года сервис был представлен в 77 локациях в сравнении с 61 локацией на конец 2024 года.

Как объясняется в отчетности, отрицательная динамика в количестве поездок была частично компенсирована продолжающимся ростом бизнеса в Латинской Америке. В ближайшее время Whoosh запланировал выход в новые страны региона. А также расширение числа локаций в тех странах, где сервис уже предоставляет свои услуги. Так, в течение первого полугодия 2026 года компания планирует более чем в два раза увеличить парк средств индивидуальной мобильности в регионе по сравнению с размером парка на конец 2025 года. Whoosh также планирует сфокусироваться на дальнейшем повышении эффективности бизнеса. "До конца первого квартала 2026 года компания представит концепцию повышения эффективности, в рамках которой будут подробно освещены как предпринятые, так и планируемые инициативы по операционной эффективности и контролю накладных расходов, а также масштаб их влияния на операционные и финансовые показатели Whoosh", - добавили в компании.

Whoosh - российский кикшеринговый сервис, предоставляющий услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов. Сервис доступен в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также в странах Латинской Америки.