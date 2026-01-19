Штаб по развитию ИИ будет координировать внедрение технологии в России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Штаб по развитию искусственного интеллекта (ИИ) в РФ станет органом координации всей деятельности по разработке и внедрению технологии в стране. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"По поручению президента, утвержденному по итогам профильной конференции AI Journey, ведется работа по созданию штаба по развитию ИИ в России. Президент акцентировал внимание на том, что он [штаб] должен быть наделен административным ресурсом. Предложено организовать его в формате межведомственной комиссии. Планируется, что данная комиссия станет органом координации всей деятельности по разработке и внедрению технологии в стране", - сообщили в аппарате.

Планируется, что штаб займется разработкой национального плана по внедрению ИИ в разные отрасли экономики, в социальную сферу и в госуправление, а также мер поддержки и показателей эффективности, с помощью которых можно будет мониторить динамику применения технологии.

В аппарате вице-премьера считают, что создание штаба позволит поднять задачу по внедрению ИИ в России на более высокий уровень, он будет не только определять конкретные шаги по развитию и внедрению отечественного ИИ в ключевые сферы, но и устанавливать четкие ключевые показатели эффективности, а также мониторить их исполнение. "Таким образом деятельность по внедрению технологии приобретает еще более системный и приоритетный характер", - добавили в аппарате.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Григоренко станут сопредседателями национального штаба по искусственному интеллекту.