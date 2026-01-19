Хуснуллин: показатели программы развития Крыма и Севастополя на 2025 год выполнены

Продление программы до 2030 года позволит завершить начатые проекты и приступить к реализации новых, сообщил вице-премьер РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Целевые показатели государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", поставленные на 2025 год, выполнены. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Целевые показатели госпрограммы [государственной программы "Социально- экономического развитие Республики Крым и города Севастополя"] за 2025 год все достигнуты, а уровень кассового освоения стабильно высокий - 99,8% по итогам года", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что продление программы до 2030 года позволит завершить начатые проекты и приступить к реализации новых.