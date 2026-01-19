Филиппины нашли первое более чем за 10 лет крупное месторождение газа

Запасы составляют около 2,8 млрд куб. м газа

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Первое крупное месторождение природного газа обнаружено впервые более чем за 10 лет на Филиппинах. Об этом сообщил президент страны Фердинанд Маркос - младший.

"Филиппины обнаружили месторождение природного газа на участке Малампайя Восток-1, это наше первое крупное открытие за более чем десятилетие, что придает новый импульс нашим усилиям по обеспечению стабильного и надежного энергоснабжения страны", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент сообщил, что крупные залежи природного газа были найдены примерно в 5 км к востоку от существующего месторождения Малампайя. Запасы открытого месторождения составляют около 2,8 млрд куб. м газа, что эквивалентно почти 14 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Этот объем газа позволит обеспечить электроэнергией более 5,7 млн домохозяйств и порядка 200 тыс. школ, добавил Маркос-младший.

По словам главы государства, бурением занимались филиппинские специалисты. Происшествий в ходе проведения работ зафиксировано не было.