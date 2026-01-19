UBTech договорилась с Airbus о внедрении роботов-гуманоидов в авиастроение

ГОНКОНГ, 19 января. /ТАСС/. Китайская компания - разработчик гуманоидных роботов UBTech Robotics заключила соглашение о поставке роботов Airbus. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), в перспективе эти аппараты должны быть внедрены в производство.

По данным издания, корпорация Airbus приобрела робота Walker S2 от UBTech в рамках плана по совместному изучению возможностей применения робототехники в авиастроении.

Представленный в июле 2025 года робот Walker S2 имеет высоту около 1,76 м и оснащен многофункциональными манипуляторами, а также системой машинного зрения, что позволяет ему двигаться подобно человеку и воспринимать окружающую ситуацию. Андроид может переносить предметы весом до 15 кг. Он также оснащен системой искусственного интеллекта Co-Agent и стал первым в мире аппаратом, способным к самостоятельной замене батарей, что обеспечивает ему круглосуточную работу.

Как указывает газета, эту модель ранее приобрели такие компании, как автопроизводитель BYD и производитель электроники Foxconn. Американская компания-производитель полупроводников Texas Instruments также тестировала эти аппараты.

Как указывает SCMP, быстрое внедрение роботов UBTech и последняя серия сделок с различными компаниями подчеркивают стремление Китая занять лидирующие позиции в области конструирования человекоподобных роботов, "стремясь к более быстрому коммерческому развертыванию, чтобы опередить зарубежных конкурентов".