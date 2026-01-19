Немецкий эксперт Вульф: экономика России устояла под давлением извне

Бывший глава Боннского международного центра по изучению конфликтов отметил ограниченность эффекта от санкций, в том числе потому, что Евросоюз по-прежнему импортирует нефть из РФ

Редакция сайта ТАСС

© Hannibal Hanschke/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Экономика России смогла не сломаться и устоять под давлением извне с начала СВО, считает бывший глава Боннского международного центра по изучению конфликтов (BICC) Герберт Вульф.

"Российская экономика пережила первые годы войны, пусть и с некоторыми потерями, однако не сломалась под давлением извне", - пишет он в авторской статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

По словам эксперта, это стало возможным благодаря "реструктуризации в самой России и углублению экономического сотрудничества с партнерами, прежде всего с Китаем, а также со многими странами глобального Юга". Таким образом, России удалось "в значительной степени компенсировать разрыв отношений с Западом".

По мнению Вульфа, несмотря на то что с момента обострения конфликта российская экономика "столкнулась с огромными вызовами", она "показывает хорошие результаты". "Прогнозы для российской экономики были негативными, - напомнил автор. - Однако вопреки этим ожиданиям экономическая ситуация осталась стабильной".

Эксперт отметил, что "эффект от санкций был ограничен", в том числе потому, что Евросоюз по-прежнему импортирует нефть из России. Кроме того, важную роль сыграла устойчивость к санкциям, на укрепление которой была сделана ставка после первых ограничений, введенных в связи с воссоединением с Крымом в 2014 году. Наконец, многие страны просто "отказались участвовать в санкциях и продолжают торговать с Россией", отметил Вульф.