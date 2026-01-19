МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2026 году

Международный валютный фонд ожидает рост этого показателя на 3,2% в 2027 году

© Justin Sullivan/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мирового ВВП на 3,3% в текущем году и на 3,2% - в 2027 году. Такие данные приводятся в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"Глобальный рост, как прогнозируется, сохранит устойчивость и составит 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, эти данные сопоставимы с показателями в 3,3% по итогам 2025 года", - отмечается в документе. Таким образом МВФ незначительно пересмотрел в сторону повышения (на 0,2 процентного пункта) прогноз на 2026 год по сравнению с показателями, приведенными в докладе за октябрь 2025 года.

Аналитики МВФ отмечают, что таможенные пошлины и связанная с ними неопределенность на рынках продолжат оказывать влияние на активность в мировой экономике, "но их воздействие, как ожидается, будет ослабевать в 2026-2027 годах". Сдерживающие факторы в торговой политике компенсируются "резким ростом инвестиций в технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта", подчеркивают авторы доклада.