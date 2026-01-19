МВФ улучшил прогноз роста ВВП США в 2026 году до 2,4%

Прогноз на 2027 год для Соединенных Штатов ухудшен на 0,1 п.п., до 2%

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения свой прогноз темпов роста ВВП США - до 2,4%. Об этом сообщается в очередном докладе фонда о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.

Как уточняется в документе, в 2025 году ВВП США вырос на 2,1%. Прогноз на текущий год был повышен на 0,3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с оценками фонда, представленными в октябре. Прогноз на 2027 год ухудшен на 0,1 п.п., до 2%.

"В США экономика, как прогнозируется, вырастет на 2,4% в 2026 году, этому способствует бюджетно-налоговая политика и снижение базовой процентной ставки, в то же время влияние высоких торговых барьеров постепенно слабеет", - отмечается в докладе. Как в нем уточняется, повышение прогноза на 0,3 п.п. отражает "восстановление экономической активности в первом квартале 2026 года по сравнению с показателями четвертого квартала 2025 года после возобновления работы федерального правительства".

По мнению специалистов фонда, в США "рост в 2027 году останется стабильным на уровне 2%". "Ожидается, что импульс [экономического роста], обусловленный развитием технологий, отчасти ослабнет, но все равно в некоторой степени компенсирует снижение иммиграции и сокращение потребления", - говорится в документе.