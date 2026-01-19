МВФ ожидает снижения глобальной инфляции в 2026 году до 3,8%

Международный валютный фонд ждет паденья этого показателя до 3,4% в 2027 году

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает снижения глобальной базовой инфляции до 3,8% в 2026 году и до 3,4% в 2027 году. Соответствующий прогноз содержится в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Таким образом прогноз снижения инфляции в 2026 году пересмотрен в сторону замедления на 0,1 процентного пункта по сравнению с данными, приведенными в аналогичном докладе за октябрь 2025 года. Темпы снижения инфляции в прошедшем году эксперты оценили в 4,1%.

В числе основных факторов, способствующих сокращению глобальной инфляции, эксперты МВФ назвали ослабление спроса на энергоносители и снижение их стоимости. При этом они прогнозируют, что снижение инфляции в США будет "более постепенным, чем в других крупных экономиках".