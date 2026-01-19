МВФ: баррель нефти в 2026 году будет стоить в среднем $62,13

Международный валютный фонд также прогнозирует, что средняя цена барреля нефти составит $62,17 в 2027 году

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средняя цена барреля нефти составит в текущем году $62,13 и $62,17 - в 2027 году. Об этом сообщается в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"Предполагаемая средняя цена за баррель нефти в долларах США, с учетом фьючерсных рынков по состоянию на 20 ноября 2025 года, составит $62,13 в 2026 году и $62,17 - в 2027 году", - говорится в исследовании. Как считают его авторы, цены на нефть в текущем году снизятся на 8,5%, а в следующем году - увеличатся на 0,1%. Эти показатели были скорректированы на минус 4% в 2026 году и плюс 0,3% в 2027 году по сравнению с предыдущим изданием доклада фонда о перспективах развития мировой экономики, обнародованным в прошлом октябре.

В целом "цены на энергоносители, как ожидается, упадут в 2026 году примерно на 7%", пишут специалисты МВФ. Как они поясняют, "это больше, чем прогнозировалось в докладе от октября 2025 года". "Цены на нефть остаются низкими и, как ожидается, понизятся еще больше из-за слабого роста глобального спроса и сильного роста предложения. Однако мягкое ценовое дно обеспечивается производителями, издержки которых более высоки, стратегическими запасами Китая, а также подходом, избранным ОПЕК+ <...>, во избежание коллапса цен", - отмечается в документе.

"Цены на природный газ, как ожидается, останутся сравнительно сдержанными ввиду пониженного спроса на энергоносители, объясняющегося неопределенностью, более гибкими целевыми показателями Европейского союза по хранилищам, а также перспективами значительного предложения сжиженного природного газа в среднесрочной перспективе", - добавляют специалисты фонда.