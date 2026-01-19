МВФ улучшил прогноз роста ВВП стран еврозоны в 2026 году до 1,3%

В 2025 году показатель вырос на 1,4%

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону незначительного повышения свой прогноз темпов роста ВВП стран еврозоны в текущем году - до 1,3%. Об этом сообщается в очередном докладе фонда о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.

Как уточняется в документе, в 2025 году ВВП стран еврозоны вырос на 1,4%. Прогноз на текущий год был повышен на 0,1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с оценками фонда, представленными в октябре. Прогноз на 2027 год оставлен без изменений - 1,4%.

"В еврозоне рост, как ожидается, останется стабильным - на уровне 1,3% в 2026 году и 1,4% в 2027 году. Прогнозируемое небольшое ускорение роста в 2027 году отражает ожидаемое наращивание государственных расходов, особенно в Германии, а также хорошие показатели в Ирландии и Испании, - отмечается в докладе. - Прогноз по большей части не изменился по сравнению с октябрем, а сдержанные темпы роста отражают наличие нерешенных структурных проблем".

"Ожидается, что результаты запланированного наращивания расходов на оборону проявятся лишь в последующие годы, учитывая данные обязательства по их постепенному повышению до целевых показателей к 2035 году, - подчеркнули специалисты фонда. - По сравнению с другими регионами еврозона в меньшей степени выигрывает от недавнего роста инвестиций, связанного с развитием технологий". Как отмечается в докладе, "долгосрочные последствия постоянного роста стоимости энергоносителей", наметившегося, по мнению специалистов фонда, после начала конфликта на Украине, "продолжают оказывать негативное влияние на производство". Кроме того, как говорится в документе, "дополнительное давление оказывает повышение реальной стоимости евро по сравнению с валютами стран, экспортирующих такую же продукцию".

Экономика ФРГ, согласно прогнозам, в текущем году вырастет на 1,1%, в 2027 году - на 1,5%. Рост ВВП Франции в 2026 году достигнет 1%, в следующем - 1,2%. В Италии показатель составит 0,7% в этом году и столько же в следующем, в Испании - 2,3% и 1,9% соответственно.