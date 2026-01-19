МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП России в 2026 году до 0,8%

Международный валютный фонд снизил показатель на 0,2 процентных пункта

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения свой прогноз темпов роста ВВП России в 2026 году до 0,8%, снизив показатель на 0,2 процентных пункта. Об этом сообщается в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Аналитики международного финансового института также понизили прогноз роста экономики РФ на 2027 год: по их оценке, показатель составит 1%. Это на 0,1 п.п. ниже значения, которое приводилось в октябрьском докладе МВФ.