МВФ: прирост мировой торговли в 2026 году составит 2,6%

Международный валютный фонд ожидает, что показатель увеличится до 3,1% в 2027 году

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что прирост объемов глобальной торговли сократится в текущем году до 2,6% по сравнению с 4,1% в предыдущем. Об этом сообщается в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"Рост объемов мировой торговли, как ожидается, сократится с 4,1% в 2025 году до 2,6% в 2026-м, но увеличится до 3,1% в 2027-м", - пишут специалисты фонда.

"Со времени публикации в октябре 2025 года [предыдущего] доклада о перспективах развития мировой экономики напряженность в сфере торговли продолжает ослабевать, хотя по-прежнему подвержена периодическим всплескам", - отмечают в МВФ. Разногласия между США и Китаем по поводу торговли полупроводниками и продукцией из редкоземельных элементов быстро сменило "перемирие, сократившее двусторонние пошлины на период до ноября 2026 года и поставившее на паузу экспортный контроль", указывают эксперты фонда. С их точки зрения, "политическая неопределенность" в сфере торговли сейчас "ниже, чем была в октябре, но все еще намного выше, чем в январе 2025 года".

Средняя фактическая ставка импортных пошлин США в настоящее время остается "примерно на том же самом уровне", что и в октябре минувшего года, однако "изменения для конкретно взятых стран могут быть значимыми", добавляют в фонде.